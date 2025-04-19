Благодатный огонь доставят в ростовский собор Рождества Пресвятой Богородицы

Жители Ростова-на-Дону в предвкушении важнейшего православного события – Пасхи! Во всех храмах Донского края состоятся праздничные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Главная праздничная служба пройдет в ростовском Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. И именно сюда привезут Благодатный огонь»,– сообщил пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.

В Иерусалиме, в Великую Субботу, происходит схождение Благодатного огня. Затем огонь распространяется по всему миру, включая доставку в Россию. Согласно установившейся традиции, в Ростове-на-Дону Благодатный огонь встречают в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы во время Пасхальной Вечерни, которая в текущем году запланирована на 20 апреля в 17:00,– уточняется в сообщении.

Во время службы митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий обратится к верующим с поздравлением, после чего в храме зажгут привезенный огонь.

Валентина Любашенко