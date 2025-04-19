В Ростовской области более 7 тысяч спасателей улучшили навыки тушения пожаров

В Ростовской области проведены ежегодные пожарно-тактические учения. Мероприятия традиционно проведены в два этапа 17 и 18 апреля, сообщила пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе первого этапа – масштабной тренировки на территории Усть-Донецкого района – спасатели отрабатывали тушение природных пожаров и тушение ландшафтных пожаров в труднодоступных местах с воды.

Во втором этапе 18 апреля аналогичные тренировки прошли в каждом из 55 муниципальных образований региона. Были задействованы службы экстренного реагирования, представители органов власти, коммунальных служб, добровольцы.

В общей сложности в ходе двухдневных учений было задействовано более 7 тыс. специалистов и порядка 2 тыс. единиц техники.

«Учения позволяют реально оценить масштаб и достаточность необходимых ресурсов, сил и средств, которые могут быть задействованы при проведении превентивных, аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ»,– отметил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

Валентина Любашенко