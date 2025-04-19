В Донскую столицу прибудет поезд-мемориал «Единство памяти»

В преддверии празднования Дня Победы, в Ростов прибудет очередной передвижной мемориальный комплекс в виде военного поезда, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Агитационный поезд под названием «Единство в памяти. Сила в подвиге» будет двигаться по России с 19 апреля по 3 июля, пересечет территорию 67 субъектов Российской Федерации. В Ростовскую область поезд-мемориал прибудет 28 апреля.

Состав из локомотива и его 18 вагонов познакомят ростовчан с образцами трофейной техники, тематическими экспозициями военного времени, уточняют в сообщении.

В вагоне, оборудованном как сцена, запланированы выступления творческих коллективов, представляющих Министерство обороны.

Валентина Любашенко