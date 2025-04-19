В Челябинской области на ремонтируемом участке М5 временно открыли движение

На участке автодороги М-5 в Челябинской области после ремонта временно открыли движение. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Работы по замене асфальта ведутся на участке 1584–1585 км. Движение на нем открыли утром 19 апреля. В настоящий момент ремонт завершился на одной из полос. Работы на второй половине участка продолжатся 21 апреля.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 15-16 апреля на участке федеральной трассы М-5 в Челябинской области из-за ремонта дороги и обилия машин образовалась пробка длиной около 80 км, которая впоследствии увеличилась еще до 100 км. 18 апреля протяженность затора сократилась до 17 км.

С 17 апреля на М-5 от границы с Башкортостаном до Сатки ввели временное ограничение движения для большегрузного транспорта: проезд для них закрыт с 10 до 18 часов ежедневно.