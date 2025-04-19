С АСВ в пользу Экопромбанка взыскано более 63 млн рублей

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял решение о взыскании с Агентства по страхованию вкладов 63,3 млн руб. в пользу Экопромбанка, обанкротившегося в 2014 году. Как указано на сайте Агентства по страхованию вкладов и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ), 16 апреля Семнадцатый арбитражный апелляционный частично удовлетворил жалобу кредитора банка Арсения Грищенко, признав незаконными действия уже бывшего конкурсного управляющего Экопромбанка по выплатам компании «ППК «Реал» в размере 63,3 млн руб. Эти средства взысканы в конкурсную массу бывшего кредитного учреждения.

Как ранее установил суд, представитель Василия Столбова, занимавшего пост конкурсного управляющего Экопромбанка, незаконно оплатил услуги ППК «Реал». Всего компания получила за оказание юридических услуг Экопромбанку в 2014-2020 годах более 177,9 млн руб. Арсений Грищенко доказал, что размер оплаты услуг завышен. Представители ППК настаивали, что стоимость услуг является экономически обоснованной.

Лицензию у Экопромбанка отозвали 18 августа 2014 года, после чего кредитная организация была признана банкротом. На момент отзыва лицензии обязательства банка превышали 6,3 млрд руб.