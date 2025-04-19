На Дону появилось инновационое устройство для лечения сосудов и сердца

В КДЦ «Здоровье» введена в эксплуатацию новая ангиографическая установка последнего поколения. Оборудование экспертного класса приобретено за счет средств областного бюджета, сообщает пресс-служба областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ангиограф оснащён передовыми технологиями, которые обеспечивают высокую чёткость изображений и минимальную лучевую нагрузку на пациентов, а пакет специализированных программ позволяет проводить вмешательства при широком спектре патологий практически всех направлений медицины, уточняют в сообщении.

«Установка данного оборудования – значительный шаг вперёд в области оказания высокотехнологичной помощи людям. Его использование позволит врачам более эффективно выявлять и лечить заболевания сердца и сосудов, помогать больным с онкологическими заболеваниями и патологиями гинекологического и урологического профиля»,– пояснил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

Напомним, в 2025 году в Ростовской области пройдет масштабная модернизация первичного звена здравоохранения – оборудование обновят в 89 медучреждениях.

Валентина Любашенко