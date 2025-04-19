На Свердловском проспекте в центре Челябинска ограничили движение

В центре Челябинска на участке Свердловского проспекта частично ограничили движение. Причиной стали ремонтные работы на инженерных сетях, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничения действуют 19 апреля до 22 часов вечера. Движение затруднено при направлении от улицы Сони Кривой к проспекту Ленина, на участке напротив дома по Свердловскому проспекту, 63.

Водителей просят учитывать ограничения при составлении маршрута.