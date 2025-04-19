В двух районах Ростова отключат воду 22 апреля

В Ростове-на-Дону 22 апреля ожидаются перебои с водоснабжением в двух районах города. Подача воды будет ограничена с 9:00 до 17:00 на территориях, чьи границы проходят по ул. Нансена, ул. Локомотивной, ул. Текучева и пр. Нагибина, сообщает «Ростовводоканал».

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Причиной временных сложностей станет приостановка работы насосной станции «Сеченова» по ул. Подтелкова. Горожане не смогут пользоваться водой в течение рабочего дня.

Также, начиная с 8:30 22 апреля и до 8:00 23 апреля, водоснабжение временно отключат в домах по пр. Сиверса, в пределах домов № 20 - 28.

Часть названных территорий столкнется с уменьшением напора воды. Ограничения возможны в домах на пр. Сиверса, ул. Эстонской, ул. Филимоновской, пер. Ученического. Временное падение давления обусловлено работами по переподключению водопроводных сетей на ул. Сиверса, предупреждает пресс-служба «Ростовводоканала».

Представители «Ростовводоканала» убедительно просят население заблаговременно принять необходимые меры и отнестись с пониманием к вероятным неудобствам.

Валентина Любашенко