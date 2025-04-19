Инвесторы вложат 15,4 млн рублей в ОЭЗ «Зеленая долина» в Татарстане до 2034 года

К 2034 году планируется, что объем инвестиций резидентов новой экономической зоны в Заинском районе Татарстана составит почти 15,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвесторы вложат 15,4 млн рублей в ОЭЗ «Зеленая долина» до 2034 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Инвесторы вложат 15,4 млн рублей в ОЭЗ «Зеленая долина» до 2034 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 2025 по 2027 год инвесторы вложат 11,1 млрд руб. Ожидается, что к 2034 году в новой ОЭЗ создадут не менее 444 рабочих мест. Налоги от резидентов и управляющей компании «Зеленой долины» принесут в бюджеты всех уровней 9,9 млрд руб. Выручка зарегистрированных компаний составит около 126,2 млрд руб.

Шесть потенциальных резидентов уже подтвердили намерение реализовать свои проекты в новой зоне. Создание ОЭЗ «Зеленая долина» направлено на повышение инвестиционной привлекательности Татарстана и развитие биотехнологических производств. Заинский район выбран благодаря выгодному географическому положению и развитой инфраструктуре, поддерживающей проекты по переработке зерновых культур.

Влас Северин