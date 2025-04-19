В Кемерове самолет «Аэрофлота» выкатился за пределы ВПП

Сегодня около 7 часов местного времени в международном аэропорту Кемерова после завершения посадки самолет Airbus А321 авиакомпании «Аэрофлот» «при осуществлении разворота» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, воздушное судно выполняло рейс из Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ

Как отметили в правоохранительном ведомстве, на борту лайнера находилось 177 пассажиров. О пострадавших в результате ЧП не сообщается. Пассажиры доставлены в здание аэровокзала.

Сапмолет временно отстранен от полетов. Транспортная прокуратура начала проверку исполнения пилотами законодательства о безопасности полетов. Предварительно выполнение обратного рейса в столицу задерживается до 22 часов.

Михаил Кичанов