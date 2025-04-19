Дорого болеть

Жители Краснодарского края, Адыгеи, Ростовской области, Крыма и Севастополя в первые два месяца 2025 года потратили на медицинские услуги порядка 30 млрд руб. (18,3 млрд, 330,7 млн, 6,5 млрд, 2,6 млрд и 721,3 руб. соответственно). Среди главных стимулирующих развитие отрасли факторов эксперты называют рост хронических заболеваний, старение населения, туристическую привлекательность региона и тренд на превентивную медицину. Кроме того, в частных клиниках активно внедряют новые технологии: растет спрос на малоинвазивную и пластическую хирургию, операции без разрезов, а также геномные исследования. При этом в современных экономических реалиях рентабельность медбизнеса снижается, заявляют участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно открытым данным Крымстата, в январе—феврале 2025 года жители и гости Крыма потратили на медуслуги 2,6 млрд руб., что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Краснодарстата, на Кубани эти расходы составили 18,3 млрд руб. (+16,8%), Адыгее — 330,7 млн руб. (+5,7%). В Севастополе объем платных медуслуг, напротив, сократился на 6,3% — до 721,3 млн руб.

В сопоставимых ценах рост объема услуг в сравнении с первыми двумя месяцами 2024 года составил в Ростовской области 103% (до 6,5 млрд руб.), в Краснодарском крае — 103,4%, Адыгее — 125,7%. В Крыму в январе жители и гости полуострова потратили на медуслуги 1,2 млрд руб., что на 58,2% больше, чем в первый месяц 2024 года, сообщили «Ъ-Кубань» в Крымстате.

По статистическим данным на конец 2023 года, в республике работали 115 медицинских организаций, 67 из которых государственные, а в Севастополе — 39, включая 15 государственных. Количество медорганизаций, состоящих на учете в статистическом регистре Краснодарстата, составило 3243. Из них бюджетными являются 366 медучреждений. В Ростовстате «Ъ-Кубань» сообщили, что за год число медорганизаций на Дону выросло на 46 (2,2%) и составило на начало 2025 года 2150.

Спрос растет вместе с заболеваемостью

Стабильное увеличение спроса на услуги федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» в Краснодаре руководитель клиентского сервиса компании Юлия Дзевановская связывает с ростом заболеваемости онкологией, а также увеличением числа случаев ранней диагностики благодаря информированности населения. «Кроме того, мы расширили спектр услуг, внедрив новые методы диагностики и лечения»,— добавила эксперт.

Выручка группы медицинских компаний CL Medical Group (сеть медицинских клиник и лабораторий в Краснодарском крае) в прошлом году увеличилась на 15% год к году. «В первом квартале тренд сохранился благодаря расширению спектра услуг и реализации стратегии пакетных предложений (чекап-программы, геномные исследования, комплексные обследования, анализы). Мы отмечаем стабильный рост потребления услуг в наших компаниях в пределах 20% по всем ключевым направлениям бизнеса»,— рассказал глава группы медицинских компаний CL Феликс Гамзаев.

По наблюдениям эксперта, растет запрос на раннюю диагностику заболеваний — онкоскрининги и генетические тесты. «Активно увеличивается интерес пациентов к геномным исследованиям. С начала 2024 года таких заказов в нашей лаборатории стало на 30% больше. Например, востребован генетический тест CL G. E. N. E. X, выявляющий генетические предрасположенности к факторам риска и таким заболеваниям, как онкология, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, предоставляет информацию о возможных наследственных заболеваниях, передаваемых от родителей к детям»,— добавляет Феликс Гамзаев.

Год назад в Краснодаре открылся центр хирургии и кардиологии CL Doctor. В компании отмечают, что наиболее востребованы по части кардиологии углубленные обследования за один день (чекапы). «Спросом пользуются не только традиционные ЭКГ, нагрузочные тесты, но и внедренная нами услуга стресс-эхокардиография, которая позволяет своевременно решить вопрос о проведении коронарографии и дальнейшей тактике лечения. Если говорить о хирургии, то прежде всего востребованы малоинвазивные с быстрым восстановлением пациента, с непродолжительным пребыванием в стационаре»,— сказала управляющая центром хирургии и кардиологии CL Doctor Виола Скопец.

Кроме того, по словам эксперта, из месяца в месяц возрастают объемы симультанных, то есть сочетанных операций, когда хирурги различных специальностей, например урологи и гинекологи или онкологи и гинекологи, общие хирурги и гинекологи, оперируют пациента в одно и то же время за один наркоз. Постепенно увеличивается число операций, которые проводятся без разрезов — через естественные пути в организме человека.

В клинике ЭКО и репродукции «Эмбрио» объем услуг в 2023–2024 годах увеличивался до 10% в год. «Сейчас этот показатель немного выше благодаря тому, что мы расширили штат наших сотрудников. По-прежнему наиболее востребованной услугой нашей клиники остаются программы ЭКО и их разновидности. Также вырос спрос услуги отложенного родительства — это криоконсервации половых клеток, которыми мужчины и женщины планируют при необходимости воспользоваться позднее, так как планируют беременность в более позднем возрасте. Возрос спрос на донорский биоматериал в программах ЭКО»,— отмечает директор клиники, кандидат медицинских наук Наталья Кудлай.

Из 45 направлений, в которых работает сеть клиник высоких технологий WMT, наиболее востребована хирургия. Спросом также пользуются МРТ, КТ, эндоскопия, УЗИ и рентген. «По сравнению с прошлым годом резко вырос спрос на пластическую хирургию — как на омоложение, так и сложные реконструктивные операции. Если в 2023 году услуги пластической хирургии от всего объема составляли 25%, то сейчас это 40%»,— подчеркивает региональный директор сети клиник высоких технологий WMT Вадим Лаптев.

Чекап дороже

Цены на услуги частных медицинских клиник в Южном федеральном округе (ЮФО) за последние три года демонстрируют устойчивый рост в пределах 10–15%, опережающий общую инфляцию, утверждает Феликс Гамзаев. Среди основных причин он называет увеличение инфраструктурных затрат клиник, рост спроса на рынке медуслуг и дефицит специалистов. Лидерами по выручке, по словам Феликса Гамзаева, остаются лабораторная и инструментальная диагностика, гинекология, хирургия, чекап-программы.

Юлия Дзевановская среди причин удорожания называет рост цен на лекарственные препараты, оборудование и расходные материалы. «Больше всего это сказалось на высокотехнологичных методах лечения, таких как таргетная и иммунотерапия. Это связано с ростом цен на специфические препараты, а также необходимостью постоянного обучения специалистов для работы с передовыми методиками»,— уточняет эксперт.

Наиболее прибыльные услуги в «Евроонко» — комплексное лечение, включающее комбинированные методы терапии, длительное наблюдение пациентов и персонализированное лечение, основанное на генетическом анализе опухолей.

«Рост цен связан в первую очередь с закупкой расходных материалов, стоимость которых зависит от курса валюты и его возможных колебаний»,— сказала Наталья Кудлай.

В сети клиник высоких технологий WMT подорожали хирургические услуги, диагностика. «Амбулаторное звено всегда в рынке, а также обращаем внимание на перспективы развития конкретных специалистов, спрос на них у пациентов. Если понимаем, что спрос превышает предложение, можем увеличить стоимость приема»,— поясняет Вадим Лаптев.

«Рынок перспективный, но неравномерный»

По словам Феликса Гамзаева, рынок частной медицины ЮФО — перспективный, но неравномерный. Успех во многом зависит от локации, специализации и умения работать с digital-трендами. Наиболее прибыльны направления с высоким маржинальным доходом (диагностика, хирургия, стоматология, эстетика) и те, где можно предложить уникальный сервис.

«Можно отметить высочайшую конкуренцию в крупных городах — Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи. Рынок активно растет, укрупняются местные игроки, появляется все больше новых клиник, расширяются федеральные сети. Но это замечательно, ведь пациент остается всегда в выигрыше, поскольку получает конкурентные цены, лучший сервис и возможность выбора технологий, врачей и даже атмосферы клиники. Борьба идет за клиентов через сервис, технологии, маркетинг»,— рассказал эксперт.

Среди трендов последних лет он отмечает рост спроса на коммерческую медицину из-за высокой загруженности государственных клиник и повышенного внимания людей к своему здоровью после пандемии; развитие телемедицины (особенно в отдаленных районах) и онлайн-сервисов (телемедконсультации, мобильные приложения для мониторинга здоровья); фокус на wellness и anti-age; рост интереса к стоматологии, эстетической медицине, репродуктивному здоровью.

Наиболее перспективными направлениями для развития медбизнеса Феликс Гамзаев считает диагностические центры (лабораторные, МРТ/КТ — высокий спрос), узкоспециализированные клиники (например, хирургия, эндокринология, кардиология), медицину для детей (частные педиатры, детская стоматология), реабилитацию и спортмедицину (из-за роста фитнес-индустрии), а также медтуризм (особенно в Краснодарском крае — совмещение лечения и отдыха).

По наблюдениям Юлии Дзевановской, ключевые тренды — персонализированная медицина, использование искусственного интеллекта в диагностике и развитие генетических исследований. «Это позволяет не только повышать эффективность лечения, но и делать терапию более щадящей, снижая побочные эффекты»,— поясняет эксперт. По мнению Юлии Дзевановской, наиболее перспективными направлениями для медицинского бизнеса в ближайшие годы останутся онкология и кардиология.

Частная клиника — это другой уровень медицины, сервиса и лечения, утверждает Вадим Лаптев. Кроме того, частная медицина экономит время: отсутствуют очереди, есть возможность составить и организовать программу обследования так, что пациенту остается только приехать к назначенному времени.

«Те, кто ценит время и комфорт, выбирают частные клиники. В Краснодарском крае рынок частной медицины очень развит. Благодаря высокой конкуренции уровень клиник превосходит уровень учреждений других регионов. Конечно, Москва и Санкт-Петербург занимают лидирующие позиции, но то, что Краснодарский край входит в пятерку самых развитых регионов в этом направлении, это факт. Главное тренд, который мы поддерживаем в WMT,— гибкость организации процессов, что отражается на комфорте пациентов. Второй важный момент — комфортные условия для врачей и медицинского персонала. Врачи, которые поработали в частной медицине, практически всегда остаются в коммерции»,— заключил эксперт.

Кадров и денег не хватает

Юлия Дзевановская среди наиболее острых проблем выделила дефицит квалифицированных кадров, зависимость от зарубежных поставок, а также необходимость постоянно обновлять оборудование.

«В последние годы отмечаются перебои с поставками некоторых препаратов и оборудования, что требует поиска альтернативных решений. Повышение ключевой ставки также оказало влияние на отрасль, увеличив стоимость кредитования для медицинского бизнеса. Это затрудняет инвестиции в развитие клиник, особенно для небольших медицинских центров»,— рассказала эксперт.

Кроме того, ощутимая проблема, по словам представителя клиники,— снижение покупательской способности: стоимость медицинских услуг растет, а доступность инновационных дорогих методов лечения сокращается. «Это ведет к тому, что некоторые пациенты выбирают менее эффективные, но более доступные альтернативы»,— отметила Юлия Дзевановская.

О снижении покупательской способности говорит и Наталья Кудлай. «В частности поэтому пациенты подходят более осознанно к выбору клиник, программ лечения. Очень много общаются с нашими специалистами, чтобы понимать ценности того или иного варианта лечения, дополнительных методик, которые мы можем рекомендовать для повышения результативности программ ЭКО»,— сказала эксперт.

По словам Юлии Дзевановской, рентабельность медбизнеса в современных экономических реалиях меняется. С одной стороны, рост цен на услуги поддерживает уровень доходов клиник, с другой стороны — увеличение расходов на оборудование, аренду и персонал снижает прибыльность. В этих условиях важно находить баланс между качеством услуг и их доступностью.

Рынок ждут слияния и поглощения

Наталья Кудлай обращает внимание, что ЮФО остается привлекательным для жизни регионом, с каждым годом сюда переезжает все больше людей, а значит спрос на услуги будет расти. «И чтобы его удовлетворить, конечно потребуется больше медицинских учреждений, специалистов. В этом плане частная медицины более мобильна в работе, поэтому продолжит активно развиваться»,— сказала эксперт.

Феликс Гамзаев уточняет, что рынок коммерческой медицины в ЮФО будет расти, но с разной динамикой в зависимости от региона и специализации. Среди основных факторов, стимулирующих развитие этой сферы бизнеса, эксперт назвал увеличение числа людей с хроническими заболеваниями (диабет, гипертония), что порождает потребность в регулярном наблюдении все большего числа пациентов, а также старение населения, а значит будет расти спрос на гериатрию и реабилитацию.

«Уверен, что в Краснодарском крае будет еще активней развиваться медтуризм, позволяющий сочетать лечение и отдых, что особенно актуально в постковидный период. Также востребована медицина в премиальном сегменте (эстетическая медицина, wellness, anti-age). И, конечно, на медицинском рынке Кубани по-прежнему сохранится высокая конкуренция. Выиграют те, кто сделает ставку на сервис и уникальные технологии. Полагаю, что в ближайшие три-пять лет наибольшую прибыль будут приносить услуги с высокой маржей и низкой зависимостью от госрегулирования: стоматология, эстетика, медтуризм»,— считает Феликс Гамзаев.

Виола Скопец уточняет, что в каждом направлении медицины свои тренды. «Если говорить о хирургии, то это высокоточные малоинвазивные операции, в том числе с использованием искусственного интеллекта. В амбулаторной помощи следует говорить прежде всего о превентивной медицине — для условно здоровых людей. И сегодня пациент приходит не только сам, он приходит вместе с семьей. Мы готовы предоставить этим семьям и возможность генетического обследования, и возможность традиционного лабораторного инструментального обследования. Соответственно, в перспективе мы будем говорить о профилактической превентивной медицине на основе прежде всего знаний, приобретенного опыта классической медицины»,— прогнозирует эксперт.

В число основных трендов ближайших лет на рынке услуг коммерческой медицины Феликс Гамзаев включил рост франчайзинга, слияния и поглощения (укрупнение игроков для снижения издержек), наличие гибридных моделей (государственно-частное партнерство, корпоративная медицина), увеличение популярности онлайн-форматов (дистанционные консультации, продажа подписок на медсервисы).

Маргарита Синкевич