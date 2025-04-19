В ДР Конго при крушении судна погибли 148 человек

В результате пожара и крушения судно на северо-западе ДР Конго погибли 148 человек, еще более 100 числятся пропавшими без вести, передает Associated Press. Моторная деревянная лодка, на которой находились около 500 человек, затонула 16 апреля.

Местные чиновники сообщали, что лодка HB Kongolo вышла из порта Матанкум и плыла по реке Конго в сторону города Боломба. На кухне, где пассажирам готовили еду, начался пожар. Позже судно затонуло.

Associated Press уточняет, что многие выжившие получили сильные ожоги. Искать пропавших без вести продолжают власти ДР Конго совместно с Красным Крестом.