Концерты Лепса и Кипелова, Пасхальный фестиваль и балетный спектакль

В Ярославле в период с 20 по 27 апреля состоятся концерты Григория Лепса, Стаса Пьехи, группы «Кипелов» и лидера группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова, пройдут встреча Благодатного огня и Пасхальный фестиваль, а также лекция «Ярославль в блокноте писателя». Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

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Пасха

20 апреля митрополит Ярославский и Ростовский Вадим совершит Великую вечерню в Успенском кафедральном соборе в 16:00. Перед вечерней в соборе состоится встреча Благодатного огня.

27 апреля состоится Пасхальный фестиваль на Советской площади. С 11 часов жителей и гостей города будет ждать насыщенная программа, в которую войдут выступления творческих коллективов, в том числе церковных, ярмарка сельхозпродукции, сувениров и рассады, конкурс на лучшее оформление пасхального стола.

Концерты

20 апреля в «Китайском летчике Джао Да» пройдет Rammstein Tribute Show. Это шоу, в котором песни легендарной группы звучат в исполнении сочинских музыкантов. Стоимость билетов — 1600 руб.

20 апреля во Дворце молодежи выступит стендап-комик Елизавета Варвара Аранова. Стоимость билетов начинается от 800 руб.

21 апреля в ДК им. Добрынина выступит группа «Бутырка». Прозвучат песни «Запахло весной», «Малец», «Кольщик», «Аттестат» и другие. Стоимость билетов — 2,1 до 3,6 тыс. руб.

23 апреля в Ярославской филармонии пройдет концерт «Симфония весны» в исполнении Филармонической хоровой капеллы «Ярославия». В программе концерта будут исполнены произведения для фортепиано и сочинения для хора русских композиторов (М. Глинки «Попутная песня», А. Бородина «Половецкие пляски», С. Рахманинова «Итальянская полька», П. Чайковского «Хотел бы единое слово»), а также патриотические песни. Стоимость билетов 200-700 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Кипелов и рок-группа Кипелов

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Валерий Кипелов и рок-группа Кипелов

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Концерт группы «Кипелов» состоится 24 апреля в КЗЦ «Миллениум». Группа выступит с новой программой «Весы Судьбы», при этом планирует сыграть и лучшие композиции коллектива.

25 апреля в КЗЦ «Миллениум» выступит певец Стас Пьеха. Исполнитель известен по таким песням, как «Я и ты», «Ты грустишь», «Летали над землей», «Счастье», «На ладони линия», «Думать о ней» и многим другим. Стоимость билета — от 1,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Григорий Лепс

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Певец Григорий Лепс

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

26 апреля в КЗЦ «Миллениум» состоится концерт Григория Лепса. Артист исполнит такие известные хиты, как «Самый лучший день», «Рюмка водки на столе», «Водопадом» и многие другие. Стоимость билета — от 7,1 тыс. руб.

27 апреля в баре «Руки Вверх!» выступит группа «Гудтаймс». Коллектив отправляется в тур со своими лучшими песнями. Среди них такие композиции, как «Спасибо, Артем», «Пора смириться», «Гори», «Видение» и другие хиты. Стиль «Гудтаймс» представляет собой смесь панк-рока, хип-хопа и духовых инструментов. Стоимость билета – от 1,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Основатель рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

27 апреля в «Миллениуме» состоится концерт основателя и лидера группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова. Он отметит свой юбилей грандиозным концертом. В ходе шоу прозвучат любимые зрителями хиты группы, композиции из сольных альбомов музыканта и новые песни. Стоимость билетов — от 3 тыс. руб.

Спектакли

26 апреля в Ярославском областном Доме актера покажут «Две смешные истории о любви по пьесам А.П. Чехова». В «Медведе» помещик Смирнов, пришедший к вдове Поповой вернуть долг, неожиданно влюбляется в ее обаяние, превращая конфликт в романтическую комедию. В «Предложении» Иван Ломов, пытаясь сделать предложение Чубуковой, сталкивается с комичной ссорой из-за спорной границы. В главных ролях —актеры Ярославского театра юного зрителя Илья Богатырев, Сергей Рядовкин и Ольга Маругина. Стоимость билетов — 700-800 руб.

26 апреля во Дворце культуры им. А.М. Добрынина состоится балетный спектакль «По страницам любимых сказок». В спектакле примут участие солисты Большого театра и воспитанники балетных школ Москвы и Ярославля. Зрители увидят сцены из балетов «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Фея кукол», «Чиполлино» и «Синяя птица». Стоимость билетов — от 500 руб.

Лекции и встречи

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В Ярославском музее-заповеднике 26 апреля в экспозиции «Слово о полку Игореве» состоится лекция «Ярославль в блокноте писателя», которую прочитает кандидат исторических наук, автор книг по истории Ярославля Мария Александрова. Она расскажет, каким Ярославль запомнился зарубежным и отечественным классикам и какие городские черты остались в их кратких путевых заметках. Главными героями лекции станут Антон Чехов, Райнер Мария Рильке, Жан-Поль Сартр и другие писатели-путешественники. Входной билет — 170 руб.

Выставки и экскурсии

В Ярославском музее-заповеднике проходят «Дни исторического и культурного наследия». 20 апреля гостей приглашают на две экскурсии: по колоколам звонницы с мастер-классом по колокольному звону и «Говорящие камни. Эпиграфические памятники Спасского монастыря». Стоимость посещения мероприятий — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Городской выставочный зал имени Н.А. Нужина Фото: Городской выставочный зал имени Н.А. Нужина

В Городском выставочном зале имени Н.А. Нужина открылась выставка «Отражение творчества: керамика и живопись». Посетители увидят живопись маслом и воздушные акварели: портрет в интерьере, городские, сельские и природные пейзажи, изысканные натюрморты. Произведения отличаются естественностью цветов и оттенков. Изюминкой выставки стали фигурки из красной и белой глины. Стоимость билетов — 90-180 руб.

23 апреля в Губернаторском доме откроется выставка Николая Мухина, костромского художника, живущего и работающего в Ярославле и Москве. Он выполнял росписи православных храмов в России и за рубежом. В основе монументальных композиций Николая Мухина – канонические сюжеты в трактовке ярославских и костромских иконописцев XVII в. Стоимость билетов — 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Боярышня (Убор невесты)», 1911 года

Фото: Gedeon Richter Russia «Боярышня (Убор невесты)», 1911 года

Фото: Gedeon Richter Russia

24 апреля в экспозицию «Русское искусство XVIII – начала XX веков» Ярославского художественного музея вернется картина Ивана Куликова «Боярышня (Убор невесты)», 1911 года. Картина долгое время была скрыта от публики, так как пострадала во время революционных событий XX века. Сейчас ее реставрация завершена.

26 апреля в Музее истории города Ярославля откроется выставка, посвященная деятельности оборонных предприятий Ижевска и Удмуртии в годы Великой Отечественной войны. В экспозиции представлены массогабаритные копии и макеты стрелкового оружия и снаряжения периода Великой Отечественной войны, подлинные предметы военного времени, личные вещи и документы работников ижевских оборонных предприятий. Стоимость билетов — 100-200 руб.

Подготовила Алла Чижова