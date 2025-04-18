Хинштейн рассказал о планах восстановления граничащего с Украиной района

Власти Курской области работают над планом восстановления Хомутовского района, граничащего с Сумской областью Украины. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн объяснил, что почти все жители муниципалитета намерены продолжить жить в нем после стабилизации обстановки в регионе. Речь идет о 8 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Telegram-канале господин Хинштейн рассказал, что сегодня провел встречу с жителями района. Из семи граничащих с Украиной населенных пунктов жители были эвакуированы. 99 домовладений в районе признаны разрушенными. Социальные объекты не получили серьезных повреждений.

Врио губернатора добавил, что власти муниципалитета проанализируют, сколько предприятий будут готовы работать для развития Хомутовского района. От этого будут зависеть сроки и план строительства домов и социальных учреждений.