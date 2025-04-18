Ярославская «молодежка» выбыла из Кубка Харламова

Ярославский МХК «Локо» уступил в третьем матче четвертьфинальной серии. Игра в Ярославле закончилась счетом 2:1 в пользу питерского «СКА-1946».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МХК «Локо» Ярославль Фото: МХК «Локо» Ярославль

Счет открыли гости в середине второго периода — отличился Севастиан Капчук. В третьем периоде сравнял ярославский нападающий Артем Кузин. Победную шайбу за минуту до конца основного времени забил нападающий «СКА-1946» Егор Граф.

Серии в Молодежной хоккейной лиге длятся до трех побед, «Локо» уступил в третьем матче подряд и выбыл из борьбы за Кубок Харламова.

Алла Чижова