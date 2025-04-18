Seres въехал в салон МТС

ПАО «МТС» и дистрибутор АО «МБ Рус» (входит в ГК «Автодом») запустили проект по продаже автомобилей через салоны сотовой связи. Пилотной площадкой для экспонирования гибридного кроссовера M7 китайской марки Seres был выбран флагманский салон МТС в петербургском ТЦ «Галерея». В дальнейшем компании рассматривают возможность масштабирования проекта в другие регионы России, сообщили в пресс-службе оператора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Seres AITO M5

Фото: wikimedia.org Seres AITO M5

Фото: wikimedia.org

Гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов пояснил, что основной целью в проекте для оператора является увеличение трафика торговой точки, который с момента размещения авто в салоне (26 марта.— «Ъ-СПб») вырос на четверть. Всего у оператора сейчас более 4 тыс. точек по всей в России, однако по вместимости для проекта подходят не более десяти.

В пресс-службе Aito Seres размещение автомобилей в салонах оператора назвали логичным шагом, объединяющим технологическую экспертизу МТС и Seres. Там же уточнили, что под этот проект из брендов, реализуемых дистрибутором в РФ, подходит только Seres, так как является частью экосистемы интеллектуальных устройств.

Aito Seres — китайский бренд премиальных гибридов и электрокаров совместного производства Seres Group и Huawei. В России и других внешних для КНР рынках марка продается под названием Seres. В РФ у бренда представлены две модели: кроссоверы M5 и M7.

В пресс-службе дистрибутора также добавили, что не обсуждали партнерство с другими операторами, кроме МТС. Опрошенные «Ъ-СПб» операторы «большой четверки» сообщили, что не имеют планов на реализацию подобных проектов, при этом отметив, что следят за глобальными трендами и опытом коллег по рынку.

Автоэксперт Денис Гаврилов считает, что проект можно рассматривать исключительно как дополнительную точку касания потенциального клиента с брендом, но комплексного представления о марке и конкретном автомобиле посетитель салона МТС не получит.

«Во-первых, нет тест-драйва. А если бы и был, то локация "Галереи" — это самое неудачное место для подобных поездок. Во-вторых, выставлена только одна модель, но клиент может захотеть познакомиться и со второй. В-третьих, даже если у клиента есть решение о покупке, то консультации по трейд-ин, кредиту и другим опциям он может получить лишь непосредственно в дилерском центре»,— говорит эксперт.

Пока продажи Aito Seres в Петербурге оставляют желать лучшего. В «Автостат Инфо» посчитали для «Ъ-СПб» количество зарегистрированных кроссоверов Seres М7 и его прямого конкурента LiXiang Li7 за первый квартал 2025 года. Судя по отчету, Seres смог продать в городе за три месяца всего восемь авто, LiXiang — 61 штуку. По отношению к первому кварталу 2024 года продажи распределились так: Seres — восемь единиц, LiXiang — 221 единица.

Владимир Колодчук