В Черноземье 19 апреля будет облачно, от 9°С до +25°С

В субботу, 19 апреля, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачность без осадков. Температура будет варьироваться от 9°С до +25°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток прогнозируется малооблачная погода. Температура ночью составит до +9°C. Днем — до +23°C.

В Воронеже ночью синоптики обещают облачность с прояснениями, до +11°C. Днем будет переменная облачность, до +24°C.

В Курске ночью ожидается облачность, а температура составит до +11°C. Днем прогнозируют облачность с прояснениями, до +22°C.

В Липецке ночью будет облачно с прояснениями, до +10°C. Днем синоптики обещают облачность, до +25°C.

В Орле ночью ожидается облачность, до +10°C. Днем будет облачно с прояснениями, а температура поднимется до +24°C.

В Тамбове ночью прогнозируется облачность, до +10°C. Днем будет облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +25°C.

Егор Якимов