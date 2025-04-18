В День Победы РЖД снизит стоимость билетов на «Ласточку» и «Сапсан»

Пресс-служба РЖД сообщила о снижении стоимости билетов на «Сапсан» и некоторые «Ласточки» отправлением 9 мая в честь празднования 80-летия Победы. Цена билета будет зависеть только от категории места, а не от спроса и даты покупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Стоимость билета в экономический класс поездов "Сапсан" будет от 1945 рублей, а "Ласточек" от 945 рублей»,— сказано в сообщении пресс-службы РЖД.

В сообщении уточняется, что билеты на поезда, которые отправятся 9 мая, можно приобрести уже сейчас. Услуга доступна на сайте, в приложении, а также в кассах.

Екатерина Отрашкевич