Полиция Краснодара работает в школе, где отец ученика разбил дверь

В краснодарской школе №102 работает следственно-оперативная группа. Здесь отец одного из учеников устроил скандал, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, конфликт спровоцировал родитель ученика четвертого класса, который пришел в учебное заведение, проявлял агрессию и вступил в словесную перепалку с директором школы. Требования педагогов покинуть территорию мужчина проигнорировал.

После активации тревожной кнопки произошло автоматическое блокирование входных дверей. В попытке покинуть здание мужчина дернул за ручку стеклянной двери, в результате чего стекло разбилось, причинив ему травму. Присутствовавшие сотрудники школы оказали пострадавшему первую помощь.

На место оперативно прибыли полицейские и сотрудники Росгвардии. Нарушитель был задержан. По информации силовиков, при нем не обнаружено предметов, напоминающих оружие.

В настоящий момент проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям мужчины и принято процессуальное решение. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента, опрашивая очевидцев и участников произошедшего.

Вячеслав Рыжков