Где перекроют улицы в Воронеже 20 апреля

Из-за проведения матча по футболу 20 апреля в Воронеже возле стадиона «Факел» закроют движение и запретят парковку на нескольких улицах, сообщили в управлении дорожного хозяйства мэрии облцентра.

С 18:00 19 апреля до 18:00 20 апреля парковку и остановку запретят на участках улиц Домостроителей (от улицы Ворошилова до улицы Пеше-Стрелецкой) и Писателя Маршака (от улицы Домостроителей до улицы Героев Сибиряков);

С 7:00 до 18:00 20 апреля перекроют движение на участке улицы Писателя Маршака – от дома № 18А до пересечения с улицей Домостроителей.