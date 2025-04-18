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Где перекроют улицы в Воронеже 20 апреля

Из-за проведения матча по футболу 20 апреля в Воронеже возле стадиона «Факел» закроют движение и запретят парковку на нескольких улицах, сообщили в управлении дорожного хозяйства мэрии облцентра.

  • С 18:00 19 апреля до 18:00 20 апреля парковку и остановку запретят на участках улиц Домостроителей (от улицы Ворошилова до улицы Пеше-Стрелецкой) и Писателя Маршака (от улицы Домостроителей до улицы Героев Сибиряков);
  • С 7:00 до 18:00 20 апреля перекроют движение на участке улицы Писателя Маршака – от дома № 18А до пересечения с улицей Домостроителей.

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