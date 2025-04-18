Ярославль сковали пробки

Вечером 18 апреля пробки в Ярославле достигли 9 баллов, по данным «Яндекс. Карт». Движение затруднено на основных улицах города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Наиболее сложная ситуация в центре города, практически на всех улицах заторы. В «бордовый» окрасились проспект Октября, Красная площадь, площадь Волкова, улицы Ушинского, Свердлова, Свободы, Собинова, Комсомольская, Большая Октябрьская, Которосльная набережная, проспект Толбухина. При этом отметок об авариях в центре нет.

В Заволжском районе традиционно затруднено движение в районе Яковлевского круга. Затор образовался на Московском проспекте и прилегающих дорогах: Малой Пролетарской, Большой Федоровской, Нагорной, Мельничной. По словам очевидцев, люди выходят из автобусов и идут пешком по Московскому проспекту.

Согласно данным «Яндекс. Карт», авария произошла на повороте с Московского на проспект Фрунзе, еще одно ДТП перед поворотом на площадь Подвойского. Пробки наблюдаются и на Суздальском шоссе.

Алла Чижова