Житель Ульяновска продал квартиру и отдал мошенникам 3,5 млн рублей

В пятницу следственные органы УМВД по Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщает пресс-служба полиции.

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Как отмечают в УМВД, в пятницу в дежурную часть отдела полиции Ленинского района Ульяновска обратился житель областного центра, сообщивший, что стал жертвой обмана.

Как выяснили полицейские, схема мошенничества была стандартной: с потерпевшим связался по мобильному телефону неизвестный, представившийся сотрудником Роскомнадзора. Он сообщил о несанкционированном доступе к его личному кабинету на портале «Госуслуги» и о якобы попытке завладения денежными средствами гражданина. После этого позвонил лжесотрудник ФСБ, который по видеосвязи уведомил, что от имени пострадавшего была оформлена доверенность на неизвестного гражданина и в настоящее время кто-то пытается воспользоваться его сбережениями, а также оформить кредитные обязательства. Псевдосотрудник ФСБ убедил потерпевшего в необходимости срочно перевести все сбережения на «безопасный счет», который в реальности и являлся счетом мошенников.

«Под нажимом преступников мужчина продал свой автомобиль, а вырученные деньги также перевел мошенникам. Всего пострадавший перевел мошенникам 3,5млн руб.

По данным сообщений УМВД, всего за неделю жители региона отдали мошенникам около 7 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск