«Все упирается в прекращение огня»

Или мир, или мы уходим: госсекретарь США Марко Рубио потребовал от участников конфликта на Украине скорее определяться относительно прекращения огня. Ранее Дональд Трамп заявил, что ждет от России конкретики в течение ближайших нескольких дней. Однако глава Белого дома не сообщил, как поступит в случае отрицательного ответа. В Кремле заявили, что переговоры идут сложно. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что у Вашингтона по-прежнему нет четкого мирного плана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Марко Рубио на специальной пресс-конференции раскрыл подробности переговоров в Париже с европейскими и украинскими представителями. По словам государственного секретаря Соединенных Штатов, встреча была очень конструктивной. Однако Вашингтону хотелось бы все-таки получить ответы на вопрос о том, насколько стороны конфликта готовы к прекращению огня. Причем сделать это нужно как можно быстрее. Времени на раскачку уже не осталось. США хотят прекратить конфликт в ближайшие недели. Для этого решено провести другую встречу, на этот раз в Лондоне, на будущей неделе, правда, конкретная дата пока что не определена.

Далее господин Рубио фактически пригрозил, мол, если конкретных ответов он не получит, тогда Америка снимает с себя функции посредника и начинает заниматься другими делами.

То есть умывает руки. По словам главы Госдепа, США три года поддерживали Украину, тратили на это миллиарды долларов, но теперь достигли той точки, когда появляются другие задачи. Какие именно, также не совсем понятно.

Ранее Дональд Трамп на встрече в Белом доме с премьером Италии Джорджей Мелони говорил в принципе о том же самом. Однако президент, похоже, имел в виду, что конкретики он ждет в первую очередь от Кремля. Вопрос звучит так: готовы ли вы к немедленному прекращению огня? На чем он лично, как известно, настаивает. Ответить нужно «да» или «нет». При этом Киев свое «да» сказал. Москва тоже, но с условиями, и это больше похоже на «нет».

Интрига заключается в том, как поступит глава Белого дома, если ситуация не изменится. Вариантов два: уйдет в сторону или введет против РФ дополнительные санкции (или как-то по-другому окажет давление). Следующий вопрос: что может означать уход в сторону? Если полностью отказаться от поддержки Украины, прекратить поставлять оружие и разведданные, это будет в пользу России. Трамп, как известно, категорически отвергает все обвинения в том, что он поддерживает именно Москву.

При этом можно сказать с уверенностью более чем на 100%, что никакого мира в результате ухода в сторону и прекращения поставок оружия Украине не будет. Скорее наоборот.

И что тогда Дональд Трамп предъявит на свои 100 дней президентства благодарному электорату в качестве достижений? Похоже, он уже нашел решение. По его словам, это война Джо Байдена, мол, я не виноват, пытался, не получилось, но спрашивайте с ушедшей администрации. Можно предположить, что на какое-то время это сработает, но если ситуация будет ухудшаться, уйти в сторону точно не получится. Слишком большой от всего этого наступит международный резонанс.

Тем временем в СМИ появился так называемый американский план урегулирования, который не подкупает своей новизной. России отходят те территории, которые она по факту контролирует. Украина не вступает в НАТО. Плюс смягчение антироссийских санкций. При условии, что прекращение огня будет долгим и не будет нарушаться. Это очень похоже на заморозку конфликта. Однако говорить об этом рано. Все упирается в прекращение огня, которого на сегодня нет. Между тем мы видим серьезные изменения. Круг переговорщиков расширился, Европа вернула себе место за столом. Позиция ЕС известна: никаких решений по Украине без Украины и намерение ввести военные контингенты на ее территорию. В Кремле признали, что переговоры идут сложно. Вот с этим трудно поспорить.

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Дмитрий Дризе