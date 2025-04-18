В Бавлах временно закрыли салатный цех из-за кишечной палочки и стафилококка

В Бавлах приостановили работу салатного цеха после того, как нашли в пробах блюд кишечную палочку и золотистый стафилококк. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Татарстана.

В ходе проверки на предприятии кишечная палочка была выявлена в пяти пробах блюд, а золотистый стафилококк — в двух пробах. Бугульминский территориальный отдел Управления инициировал внеплановую выездную проверку.

В результате были установлены следующие нарушения:

салатный цех находился в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии,

в помещении не обеспечили защиту от грызунов,

продукты питания были без маркировки,

разделочный инвентарь не промаркировали.

После проверки с реализации сняли четыре партии пищевой продукции общим весом 5,5 кг. На ИП Идиятуллину З.Р. составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Помещение опечатано, сотрудники предприятия направлены на гигиеническое обучение.

Салатный цех закрыли на семь суток. Предпринимателя обязали устранить нарушения.

Диана Соловьёва