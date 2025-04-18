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В Бавлах временно закрыли салатный цех из-за кишечной палочки и стафилококка

В Бавлах приостановили работу салатного цеха после того, как нашли в пробах блюд кишечную палочку и золотистый стафилококк. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Татарстана.

В ходе проверки на предприятии кишечная палочка была выявлена в пяти пробах блюд, а золотистый стафилококк — в двух пробах. Бугульминский территориальный отдел Управления инициировал внеплановую выездную проверку.

В результате были установлены следующие нарушения:

  • салатный цех находился в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии,
  • в помещении не обеспечили защиту от грызунов,
  • продукты питания были без маркировки,
  • разделочный инвентарь не промаркировали.

После проверки с реализации сняли четыре партии пищевой продукции общим весом 5,5 кг. На ИП Идиятуллину З.Р. составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Помещение опечатано, сотрудники предприятия направлены на гигиеническое обучение.

Салатный цех закрыли на семь суток. Предпринимателя обязали устранить нарушения.

Диана Соловьёва

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