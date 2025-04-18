Маршрут объезда платной трассы А-289 на Кубани пройдет под Новороссийском

С 22 апреля 2025 года новый участок федеральной трассы А-289 станет платным. Водителям для объезда предлагают использовать два альтернативных маршрута, один из который пройдет под Новороссийском, сообщает пресс-служба «Автодора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Альтернативный маршрут № 2 пройдет через трассу А-146 Краснодар – Верхнебаканский. Для водителей, которые планируют пользоваться новой трассой часто, предусмотрены абонементы, которые дают скидку до 50% в пересчете на одну поездку. Новый участок А-289 позволит преодолеть путь от Краснодара до Крымского моста за два часа.

Алена Воробьева