Спикер Думы Ставрополья поддержал ограничение платных мест в вузах

Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань выразил поддержку федеральному законопроекту, предлагающему ограничить платный набор студентов в высшие учебные заведения для устранения кадрового дефицита в значимых отраслях экономики. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дума Ставропольского края Фото: Дума Ставропольского края

«С начала двухтысячных годов стали плодиться частные институты, университеты и академии, которые вели практически неограниченный приём на платные места. А после мы получили тысячи специалистов с дипломами экономистов, управленцев или юристов, которые не могли найти работу из-за "перегретого" рынка труда»,— добавил Николай Великдань.

В настоящее время Государственная Дума РФ рассматривает законопроект об ограничении платного приема в вузы. Документ предусматривает возможность контролировать количество коммерческих мест с целью уменьшения избыточного набора на специальности, не востребованные в экономике.

Законодательная инициатива разработана в рамках выполнения поручения президента России Владимира Путина.

Николай Аксенов