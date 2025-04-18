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Ветерану войны Зинаиде Богославской вручили знак Почетного гражданина Краснодара

Ветерану Великой Отечественной войны Зинаиде Богославской вручили знак Почётного гражданина города Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Церемония прошла с участием главы администрации Западного округа города Николая Бескровного, прокурора Виталия Ольховика и руководителя окружного следственного отдела СК Бориса Фролова. Представители власти поблагодарили ветерана за вклад в Победу и пожелали ей здоровья и долголетия.

Зинаида Богославская встретила войну в Ленинграде. В период блокады, будучи школьницей, она работала санитаркой в городской больнице, а после окончания курсов Красного Креста летом 1942 года стала медсестрой сортировочно-эвакуационного госпиталя при больнице им. Мечникова.

В медучреждении госпожа Богославская проработала 40 лет. С 1985 года ветеран живет в Краснодаре. За подвиг в годы войны она награждена медалью «За оборону Ленинграда» и медалью Жукова.

Всего звание «Почетный гражданин Краснодара» присвоено 56 участникам Великой Отечественной войны.

Анна Гречко

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