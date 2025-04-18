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Прокуратура Ставрополья добилась расселения трех многоквартирных домов

Прокуратура Ставропольского края с начала года добилась расселения трех ветхих многоквартирных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уточняется, что благодаря вмешательству прокуроров жилищные условия улучшили 38 семей. По иску надзорного органа 14 семьям в Туркменском округе выплачено более 25 млн руб. на покупку нового жилья.

С целью обеспечения безопасности граждан, по результатам принятых прокурорами мер с начала года снесено семь расселенных ветхих домов.

Михаил Волкодав

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