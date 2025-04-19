Росприроднадзор обратится в суд после отказа взыскать 27 млн руб. с УК «ПЖКХ»

Управление Росприроднадзора планирует обратиться в Арбитражный суд Поволжского округа с жалобой после отказа взыскать ущерб на сумму 27 млн руб. с УК «ПЖКХ» за разлив фильтрата. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полигон на ул. Химической в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Полигон на ул. Химической в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ранее сотрудники Росприроднадзора в результате проверки выявили разлив фильтрата с территории полигона на ул. Химическая в Казани. Ущерб оценили в 27 млн руб. Владелец полигона — региональный оператор УК «ПЖКХ».

Арбитражный суд Татарстана учел, что организация провела рекультивацию земельного участка за счет собственных средств, поэтому отказался взыскать ущерб, рассказали в пресс-службе Управления Росприроднадзора. Тогда истец обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, но решение суда первой инстанции оставили без изменения.

По данным портала Rusprofile, УК «ПЖКХ» с уставным капиталом 10 тыс. руб. зарегистрирована в Казани в 2016 году. Компания занимается сбором отходов, в 2024 году ее выручка составила 3,4 млрд руб., а прибыль — 36 млн руб. Руководителем организации является депутат Госсовета Татарстана Евгений Чекашов. УК «ПЖКХ» входит в группу компаний «РТ-Инвест», созданную в 2012 году при участии госкорпорации «Ростех».

Диана Соловьёва