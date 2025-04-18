Более половины жителей России планируют летний отдых

Около половины россиян запланировали отпуск летом, но чуть более трети еще не решили, куда поедут. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ, ссылаясь на данные собственного опроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Работать все лето будут 13% опрошенных. Большинство респондентов планируют провести в поездках и путешествиях по России (62%). Сторонников внутреннего туризма больше всего в Южном (80%) и Северо-Западном округах (73%).

Наиболее популярные направления поездок внутри страны на майские праздники и летом — Сочи и курорты Краснодарского края (34%), Санкт-Петербург (20%), Москва и Кавказ (15%). В топ-5 направлений также входит Крым (14%).

Евгений Чернов