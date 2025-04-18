Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более половины жителей России планируют летний отдых

Около половины россиян запланировали отпуск летом, но чуть более трети еще не решили, куда поедут. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ, ссылаясь на данные собственного опроса.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Работать все лето будут 13% опрошенных. Большинство респондентов планируют провести в поездках и путешествиях по России (62%). Сторонников внутреннего туризма больше всего в Южном (80%) и Северо-Западном округах (73%).

Наиболее популярные направления поездок внутри страны на майские праздники и летом — Сочи и курорты Краснодарского края (34%), Санкт-Петербург (20%), Москва и Кавказ (15%). В топ-5 направлений также входит Крым (14%).

Евгений Чернов

Новости компаний Все