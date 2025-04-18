Ярославские полицейские нашли нарушителей миграционного законодательства

В Ярославской области сотрудники УМВД в апреле выявили 500 административных нарушений по результатам 2 тыс. проверок, направленных на противодействие незаконной миграции. Об этом сообщили в региональном управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

«Из них – 152 нарушения правил въезда, выезда и пребывания в Российской Федерации, 62 нарушения установленного порядка осуществления трудовой деятельности, 148 иных административных правонарушений в сфере миграции»,— сообщили в УМВД.

Также мигранты 129 раз нарушили правила дорожного движения при эксплуатации ТС и осуществлении перевозочной деятельности. У одного иностранца изъяли поддельное водительское удостоверение.

По итогам проверок было возбуждено пять уголовных дел, четыре из них — за фиктивную постановку на учет иностранцев или лиц без гражданства. Вынесено восемь постановлений о принудительном административном выдворении за пределы страны, фактически выдворили девяти иностранных граждан, депортировали шестерых.

Алла Чижова