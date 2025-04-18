Дума Невинномысска досрочно прекратила свои полномочия

Дума Невинномысска единогласно проголосовала за досрочное сложение полномочий и поддержала проект федерального закона, направленного на упрощение инвестиционных процедур в Ставропольском крае. Формирование нового состава думы запланировано на 2025 год, сообщает пресс-служба муниципального представительного органа,

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Кроме того, парламентарии одобрили проект федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации». Документ предусматривает реализацию бережливого проекта «Сквозной инвестиционный поток в Ставропольском крае» для оптимизации процессов взаимодействия с инвесторами.

Планируется, что принятые изменения позволят уменьшить время оформления необходимой документации и ускорить подключение к объектам инфраструктуры.

Николай Аксенов