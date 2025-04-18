В Геленджике отметили годовщину получения звания «Город воинской доблести»

По случаю второй годовщины присвоения Геленджику звания «Город воинской доблести», глава муниципалитета Алексей Богодистов сообщил о проведении памятных мероприятий с участием делегаций школьников из городов и рубежей воинской доблести Краснодарского края. Мэр рассказал о планируемых мероприятиях в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

На торжества, прошедшие в курортном городе, прибыли представители школьных коллективов из Темрюка, Крымска, Армавира, а также с исторических рубежей «Кущевская – Шкуринская – Канеловская» и «Пашковская переправа». По словам мэра, участие молодежи из разных территорий региона подчеркивает преемственность поколений и важность сохранения исторической памяти.

В знак памяти павших венки были возложены на воды Геленджикской бухты. Флаг Краснодарского края на главную площадь города вынесли школьники, что, как отметил господин Богодистов, стало символом уважения молодых жителей региона к подвигу своих предков.

Вячеслав Рыжков