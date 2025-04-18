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Глава СКР поручил возбудить дело после нападения собаки на мальчика в Волгограде

И.о. руководителя волгоградского следственного управления Дмитрий Буравцов возбудит уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка в Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Дмитрий Буравцов также представит доклад по указанному факту. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По данным СМИ, собака напала на восьмилетнего мальчика в Красноармейском районе. Мать пострадавшего отметила, что агрессивные животные нападали там на людей и ранее.

Павел Фролов

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