Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Обвиняемый в убийстве матери и ребенка в Серове заключен под стражу

Серовский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александру Гооку, обвиняемому в убийстве знакомой и ее малолетнего сына (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

По данным следствия, преступление было совершено в ноябре 2024 года. Обвиняемый убил знакомую и ее шестилетнего сына, приехавших к нему в гости из Нижнего Тагила, после чего попытался скрыть следы преступления.

По информации полиции, сообщение об исчезновении женщины и ее сына поступило 14 апреля. Они приехали в Серов из Нижнего Тагила в ноябре 2024 года и с тех пор их местонахождение было неизвестно.

Фрагмент тела пострадавшей был обнаружен дачниками на одном из садовых участков в Серове. «Сотрудниками полиции из экспертно-криминалистического центра ГУ МВД области была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, которая помогла сыщикам установить, что ранее найденная голова человека принадлежала находившейся в розыске (как без вести пропавшей) жительнице Нижнего Тагила»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

После идентификации погибших сотрудники СК России вышли на след подозреваемого. После задержания фигурант частично признал вину. Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана по 17 июня включительно.

В настоящее время продолжаются мероприятия по сбору доказательств и установлению точного мотива убийства. С учетом установленных обстоятельств, в отношении обвиняемого будет проведена судебная психиатрическая экспертиза.

Прокурор поддержал ходатайство следствия об аресте обвиняемого, опасаясь, что он может воспрепятствовать расследованию, уничтожить доказательства или оказать давление на свидетелей.

Полина Щуцкая

Новости компаний Все