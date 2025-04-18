Обвиняемый в убийстве матери и ребенка в Серове заключен под стражу

Серовский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александру Гооку, обвиняемому в убийстве знакомой и ее малолетнего сына (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

По данным следствия, преступление было совершено в ноябре 2024 года. Обвиняемый убил знакомую и ее шестилетнего сына, приехавших к нему в гости из Нижнего Тагила, после чего попытался скрыть следы преступления.

По информации полиции, сообщение об исчезновении женщины и ее сына поступило 14 апреля. Они приехали в Серов из Нижнего Тагила в ноябре 2024 года и с тех пор их местонахождение было неизвестно.

Фрагмент тела пострадавшей был обнаружен дачниками на одном из садовых участков в Серове. «Сотрудниками полиции из экспертно-криминалистического центра ГУ МВД области была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, которая помогла сыщикам установить, что ранее найденная голова человека принадлежала находившейся в розыске (как без вести пропавшей) жительнице Нижнего Тагила»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

После идентификации погибших сотрудники СК России вышли на след подозреваемого. После задержания фигурант частично признал вину. Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана по 17 июня включительно.

В настоящее время продолжаются мероприятия по сбору доказательств и установлению точного мотива убийства. С учетом установленных обстоятельств, в отношении обвиняемого будет проведена судебная психиатрическая экспертиза.

Прокурор поддержал ходатайство следствия об аресте обвиняемого, опасаясь, что он может воспрепятствовать расследованию, уничтожить доказательства или оказать давление на свидетелей.

Полина Щуцкая