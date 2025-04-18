В Ульяновской области отменили режим повышенной готовности

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал указ (№ 28 от 14.04.2025) об отмене режима повышенной готовности, введенного в связи с пандемией CONID-19 пять лет назад еще прежним губернатором Сергеем Морозовым.

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Информация об этом размещена в минувшую среду на странице законодательства и нормативных актов интернет-портала правительства Ульяновской области.

Документом отменены прежний указ губернатора Сергея Морозова №19 от 12.03.2020 и аналогичный указ губернатора Алексея Русских №113 от 12.09.2022, которыми вводились различные ограничения для граждан и организаций в связи с пандемией — от обязательного ношения медицинских масок до запрета массовых мероприятий.

Андрей Васильев, Ульяновск