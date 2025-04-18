В Анапе задержан водитель, напавший на пешехода из-за замечания

В Анапе сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя села Витязево, подозреваемого в нападении на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел летом 2024 года на ул. Горького. По данным следствия, водитель автомобиля «Лада Нива» не уступил дорогу женщине с детьми на пешеходном переходе, создав аварийную ситуацию.

После замечания со стороны 27-летнего мужчины из Ставрополя водитель и его 23-летний пассажир вышли из автомобиля и напали на пешехода. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью. После происшествия злоумышленники скрылись, их объявили в федеральный розыск.

Как уточнили в полиции, одного из участников нападения задержали в октябре 2024 года. Найти второго подозреваемого помогла интеллектуальная система видеонаблюдения «Купол».

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Анна Гречко