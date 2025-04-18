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Ставропольский край планирует привлечь 425 млрд рублей инвестиций

Ставропольский край планирует увеличить объем инвестиций в основной капитал до 425 млрд руб. в 2025 году. Это на 41 млрд руб. больше показателя текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития региона Антона Доронина.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Прирост капиталовложений составит около 11%»,— уточнил глава ведомства.

В текущем году в экономику края вложено примерно 384 млрд руб., что стало рекордной суммой за всю историю региона. По мнению Доронина, положительная динамика инвестиций связана с благоприятным деловым климатом Ставрополья.

Николай Аксенов

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