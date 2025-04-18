Ставропольский край планирует привлечь 425 млрд рублей инвестиций

Ставропольский край планирует увеличить объем инвестиций в основной капитал до 425 млрд руб. в 2025 году. Это на 41 млрд руб. больше показателя текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития региона Антона Доронина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Прирост капиталовложений составит около 11%»,— уточнил глава ведомства.

В текущем году в экономику края вложено примерно 384 млрд руб., что стало рекордной суммой за всю историю региона. По мнению Доронина, положительная динамика инвестиций связана с благоприятным деловым климатом Ставрополья.

Николай Аксенов