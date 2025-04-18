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Троих ярославцев будут судить за скандал в самолете

В суд направлено уголовное дело в отношении троих жителей Ярославля, которые обвиняются в хулиганстве с применением насилия на борту самолета Калининград – Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Во время рейса нарушители скандалили, ругались и проигнорировали требования экипажа. Один из мужчин ударил пассажирку, сделавшую им замечание»,— рассказали в пресс-службе.

После посадки самолета ярославцев задержала транспортная полиция. Их дело будет рассматривать суд.

Алла Чижова

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