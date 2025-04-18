В 2025 году Северная Осетия выделила 1 млрд рублей на льготные лекарства

Власти Северной Осетии в 2025 году выделили около 1 млрд руб. на закупку медикаментов для льготных категорий граждан. Эта сумма на 36,9% превышает финансирование прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Сослана Тебиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Сейчас проходят конкурсные процедуры по приобретению лекарств, на сегодняшний день около половины выделенных средств уже законтрактованы»,— пояснил глава регионального Минздрава.

По его словам, программа лекарственного обеспечения распространяется на пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и онкологическими патологиями.

Николай Аксенов