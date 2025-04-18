Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования обстоятельств совершения подростком противоправных действий в отношении сверстников в одной из школ Нижнекамска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин поручил расследовать дело о противоправных действиях школьника в Нижнекамске

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Бастрыкин поручил расследовать дело о противоправных действиях школьника в Нижнекамске

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

СУ СК России по Республике Татарстан возбудило по данному факту уголовное дело против руководства школы по статье 293 УК РФ (халатность).

Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе расследования по данному делу.

Дарья Сайфиева