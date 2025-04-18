Отбор проектов по сохранению обсерваторий Энгельгарда

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов