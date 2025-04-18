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Отбор проектов по сохранению обсерваторий Энгельгарда

Фоторепортаж «Ъ-Волга-Урал»

Среди них проекты, разработанные студентами КФУ и учащимися двух вузов Китая. Идеи по развитию обсерваторий заслушали в Комитете Татарстана по сохранению объектов культурного наследия. Самые яркие кадры — в фоторепортаже «Ъ-Волга-Урал».

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

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Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Итоги Международного конкурса проектов по сохранению и приспособлению Татарстанской Астрономической обсерватории Энгельгардта. В здание научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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