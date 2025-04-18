Звезды российского баскетбола проведут мастер-классы в Самарской области

С 23 по 25 апреля в Самарской области пройдут семь мастер-классов в рамках Суперфинала чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Об этом сообщает пресс-служба компании «Т Плюс», реализующей проект с 2007 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Среди приглашенных звезд — олимпийская чемпионка Светлана Антипова, бронзовые призеры Олимпийских игр Ольга Артешина, Мария Степанова, Наталья Водопьянова, Сергей Моня, Виталий Фридзон, а также чемпион Европы Алексей Саврасенко. Помимо Самары они посетят Клявлино, Рощинский, Хрящёвку и Новосемейкино.

Финальные игры сезона среди команд девушек и юношей пройдут 26 апреля в самарском спорткомплексе «МТЛ Арена».

Андрей Сазонов