Директора «ГК Развитие» в Ижевске осудили за мошенничество и отмывание денег

34-летнего директора ООО «ГК Развитие» за мошенничество и отмывание денег на общую сумму в 8,2 млн руб. приговорили в Ижевске к условному сроку, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что подсудимый, занимая должность директора, с ноября 2022-го по ноябрь 2024-го года подал в банк заявки на кредиты и изготовил поддельные документы о переводе денежных средств на сумму 4 млн руб. с ложным назначением платежа.

Согласно решению Первомайского райсуда, обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 100 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.