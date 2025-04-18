«Группа Агроком» и РГЭУ РИНХ заключили соглашение о подготовке кадров

В Ростове-на Дону ООО «Группа Агроком» и РГЭУ РИНХ заключили трехлетнее соглашение о сотрудничестве для формирования кадрового резерва и развития научных исследований с привлечением студентов. Об этом сообщает пресс-служба «Группы Агроком».

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«Молодым специалистам не хватает реального опыта работы с кейсами, понимания бизнес-процессов, умения разбираться в финансовых, промышленных показателях компаний, себестоимости, логистике»,— начальник группы анализа и прогнозирования компании «Атлантис-Пак» Иван Буйвол.

Документ направлен на формирование кадрового резерва и установление партнерских отношений в научно-исследовательской сфере. Стороны планируют проводить совместные изыскания, участвовать в грантах, выпускать научные издания и организовывать конференции с привлечением учащихся вуза разных ступеней образования.

Николай Аксенов