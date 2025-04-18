«У Артема Дзюбы есть желание сыграть гениально против "Спартака"»

В эти выходные, 19 и 20 апреля, будут сыграны матчи 25-го тура РПЛ. «Краснодар» и «Зенит» продолжают борьбу за чемпионство. После поражения южан в прошлом туре дистанция между клубами сократилась до двух очков. «Краснодар» по-прежнему на первой строчке, но букмекеры уже сделали «Зенит» главным претендентом на победу в турнире. При этом всего на три очка от команды Сергея Семака отстают «Спартак» и ЦСКА. Почему букмекеры перестали верить в успех «Краснодара»? Может ли кто-то составить конкуренцию «Зениту»? И кто из команд сильнее на данный момент? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с комментатором, телеведущим, амбассадором «Лиги Ставок» Евгением Евневичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

— Причины, почему в «Краснодар» перестали верить, конечно, есть. «Зенит» показал невероятно крутую игру, там уровень легионеров невероятный, что, впрочем, при таких бюджетах неудивительно. В очном противостоянии команд стали видны проблемы южан. И, как говорят, у «Зенита» легче календарь. Поэтому в «Лиге Ставок» чемпионство «Зенита» сейчас идет за 1,77, а «Краснодара» за 2,7, совсем недавно было чуть-чуть иначе. Евгений, как вам кажется, не рано ли букмекеры перестали верить в «Краснодар»?

— Мне кажется, это объясняется матчем прошлого тура, перед которым еще чемпионство «Зенита» могло принести вам сумму в три раза выше, чем ту, которую бы вы поставили. Коэффициент на чемпионство «Зенита» был 3. Ну, кто успел, тот успел, потому что матч в Санкт-Петербурге оголил главную проблему «Краснодара» — это какая-то уже историческая невозможность показывать футбол высокого уровня в самые важные матчи. Почему-то команда не хочет отходить от своего стиля игры, когда это нужно сделать, команда не может вытянуть и дотерпеть в какие-то моменты. И это, на самом деле, очень важный момент в борьбе за чемпионство, и я думаю, «Зенит» — фаворит.

— Раз мы заговорили о риске, у нас есть «Спартак» и ЦСКА, они в трех очках от «Зенита», там коэффициенты сумасшедшие. На «Спартак» —10, на ЦСКА — 20. Кстати, на ЦСКА было 35 еще две недели назад, сейчас 20. Кто-то из них реально может составить конкуренцию «Зениту» или все-таки нет?

— Мне кажется, ЦСКА. Это та команда, которая еще может удивить просто потому, что они максимально прагматично могут набирать очки. И за это их ругали, когда не получалось набирать очки Марко Николичу в первой части чемпионата, многие даже говорили, что, может быть, пора ему уйти, потому что футбол стал не такой яркий, потому что болельщики-то хотели чего-то другого после Владимира Федотова, но команда исправно набирает очки и побеждает. Недавно была фантастическая новость, что ЦСКА был единственной командой из топ-чемпионатов, наряду с «Барселоной», которая вообще не проигрывала. Но «Барса» недавно уступила в Лиге чемпионов в 2025 году. Поэтому ЦСКА, мне кажется, это теневой фаворит чемпионата, в том числе и они могут навязать борьбу «Зениту».

— В 25-м туре южане играют дома с «Ахматом». Там коэффициенты, понятно, за хозяев 1,88 пари на «Краснодар» и 4,5 на гостей. Здесь в команду Мурада Мусаева верим без разговоров?

— «Ахмат» в шикарной форме. Опять же, я думаю, это та команда, которая может отнять очки у одного из лидеров чемпионата в этом туре. Мне кажется, остальные соперники лидеров чемпионата этого не сделают: и «Химки» вообще бедовые, и «Крылья Советов», особенно в соперничестве со «Спартаком».

— Я как раз хотел поговорить про «Спартак» и ЦСКА. Красно-белые с «Акроном» играют на выезде, армейцы дома, «Крылья Советов» принимают. Тут не должны фавориты очки терять?

— Конечно, не должны, разве что в матче в Самаре с «Акроном» может достаться «Спартаку». Артем Дзюба очень замотивирован, есть желание сыграть гениально против «Спартака», он умеет это, поэтому можно, кстати, взять «гол Артема Дзюбы». Я думаю, здесь будет интересный матч, но «Спартак», конечно, после потери очков в прошлом туре, после неудачи с махачкалинским «Динамо» должен взять свое.

— Последний вопрос. У нас впереди дерби, но не в этом туре, а в следующем, я забегаю вперед, но кто мощнее прямо сейчас: «Спартак» или ЦСКА?

— Я думаю, ЦСКА. ЦСКА именно прагматичнее, без эмоциональных качелей.