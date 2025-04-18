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В Краснодаре 18 апреля завершили отопительный сезон

Глава Краснодара Евгений Наумов подписал постановление о прекращении подачи тепла в жилые дома, социальные объекты и организации с 18 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Теплоснабжающим организациям рекомендовано останавливать отопление в дошкольных и медицинских учреждениях со стационарами по заявочному принципу.

Согласно нормативам, отопительный сезон завершается после пятидневного периода, когда среднесуточная температура держится выше 8 градусов.

В краевой столице отопительный период стартовал 15 октября 2024 года также по заявочному принципу.

Нурий Бзасежев

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