В Краснодаре 18 апреля завершили отопительный сезон

Глава Краснодара Евгений Наумов подписал постановление о прекращении подачи тепла в жилые дома, социальные объекты и организации с 18 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Теплоснабжающим организациям рекомендовано останавливать отопление в дошкольных и медицинских учреждениях со стационарами по заявочному принципу.

Согласно нормативам, отопительный сезон завершается после пятидневного периода, когда среднесуточная температура держится выше 8 градусов.

В краевой столице отопительный период стартовал 15 октября 2024 года также по заявочному принципу.

Нурий Бзасежев