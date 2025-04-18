В Марий Эл мужчину обвиняют в нападении на сотрудника полиции

В городе Волжск Республики Марий Эл возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в применении насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в ночь на 6 апреля, когда инспекторы ДПС остановили автомобиль, управляемый подозреваемым в состоянии алкогольного опьянения.

По данным следствия, находясь в салоне служебного автомобиля, мужчина выразил недовольство законными действиями сотрудников полиции, оформлявших на него административный материал. В ходе конфликта он нанес несколько ударов одному из инспекторов и угрожал второму применением насилия.

Артём Дергунов