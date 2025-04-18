Уральцы отправили более 3,6 тыс. посылок экспресс-доставкой в первом квартале

Жители Уральского федерального округа (УрФО) в первом квартале 2025 года отправили и получили более 3,6 тыс. посылок , с помощью сервиса экспресс-доставки по системе «от вокзала к вокзалу», сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Наиболее популярными направлениями у пользователей услуги на СвЖД стали Москва, Екатеринбург, Сургут и Тюмень. В топ-10 отправлений традиционно вошли деловые бумаги, книги и личные вещи. В январе жители часто отправляли подарочные наборы, елочные и интерьерные украшения. В феврале — предметы мужского гардероба и аксессуары, в марте — мягкие игрушки и наборы для творчества.

Пункты приема и выдачи посылок работают круглосуточно в дежурных помещениях по вокзалу и в залах повышенной комфортности. Услуга оформляется по паспорту. Отправитель может выбрать опцию доставки до адресата курьером или с выдачей на вокзале. В систему включены более 340 крупнейших вокзалов страны.

Полина Щуцкая