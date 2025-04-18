В Железноводске появится сквер имени первого мэра города
Сквер в честь первого главы города-курорта Ивана Никишина появится в Курортном парке Железноводска в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото: Администрация Железноводска
«Мы продолжаем проектировать новые локации нашего Курортного парка. Есть планы расширить площадь для отдыха жителей и гостей курорта»,— рассказал нынешний мэр Железноводска Евгения Бакулина.
Первый этап — проектирование новых территорий, включая будущий Никишинский сквер.
Иван Иванович Никишин был первым в России всенародно избранным руководителем администрации Железноводска. Ему удалось возродить населенный пункт как уникальный курорт, развить социальную сферу и содействовать укреплению межнациональных отношений на Северном Кавказе.