В Железноводске появится сквер имени первого мэра города

Сквер в честь первого главы города-курорта Ивана Никишина появится в Курортном парке Железноводска в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Железноводска Фото: Администрация Железноводска

«Мы продолжаем проектировать новые локации нашего Курортного парка. Есть планы расширить площадь для отдыха жителей и гостей курорта»,— рассказал нынешний мэр Железноводска Евгения Бакулина.

Первый этап — проектирование новых территорий, включая будущий Никишинский сквер.

Иван Иванович Никишин был первым в России всенародно избранным руководителем администрации Железноводска. Ему удалось возродить населенный пункт как уникальный курорт, развить социальную сферу и содействовать укреплению межнациональных отношений на Северном Кавказе.

Николай Аксенов